В Якутии еще 213 новых случаев коронавируса

На 05.12.2020 г. выявлено 213 новых случаев COVID-19, в т.ч. 44 носителя новой коронавирусной инфекции:

-Якутск – 108 случаев;

-Мирнинский район 10 случаев;

-Нерюнгринский район 9 случаев;

-Мегино-Кангаласский район 7 случаев;

-Усть-Алданский район 6 случаев;

-Вилюйский, Олекминский и Томпонский районы по 5 случаев;

-Алданский, Амгинский, Верхоянский, Жиганский, Ленский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 4 случая;

-Аллаиховский, Верхневилюйский, Горный, Намский, Нюрбинский и Оленекский районы по 3 случая;

-Оймяконский, Таттинский и Усть-Майский районы по 2 случая;

-Верхнеколымский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4 374 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 799 703 теста.

