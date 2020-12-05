Коронавирус
В Якутии еще 213 новых случаев коронавируса
На 05.12.2020 г. выявлено 213 новых случаев COVID-19, в т.ч. 44 носителя новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 108 случаев;
-Мирнинский район 10 случаев;
-Нерюнгринский район 9 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 7 случаев;
-Усть-Алданский район 6 случаев;
-Вилюйский, Олекминский и Томпонский районы по 5 случаев;
-Алданский, Амгинский, Верхоянский, Жиганский, Ленский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 4 случая;
-Аллаиховский, Верхневилюйский, Горный, Намский, Нюрбинский и Оленекский районы по 3 случая;
-Оймяконский, Таттинский и Усть-Майский районы по 2 случая;
-Верхнеколымский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 4 374 исследования на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 799 703 теста.
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