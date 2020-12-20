В Якутии еще 202 новых случая COVID-19

На 20.12.2020 г. выявлено 202 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителей новой коронавирусной инфекции:​ -Якутск – 92 случая; -Алданский и Нерюнгринский районы по11 случаев; -Мегино-Кангаласский район 9 случаев; -Мирнинский район 8 случаев; -Амгинский, Ленский, Таттинский, Усть-Алданский и Хангаласский районы по 6 случаев; -Чурапчинский район 5 случаев; -Вилюйский и Намский районы по 4 случая; -Жиганский, Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Томпонский районы по 3 случая; -Верхоянский, Олекминский, Оленекский, Усть-Майский районы по 2 случая; -Верхневилюйский и Горный районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 349 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 842 087 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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