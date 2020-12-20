20.12.2020
10:05
321
Коронавирус
В Якутии еще 202 новых случая COVID-19
На 20.12.2020 г. выявлено 202 новых случая COVID-19, в т.ч. 28 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 92 случая;
-Алданский и Нерюнгринский районы по11 случаев;
-Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
-Мирнинский район 8 случаев;
-Амгинский, Ленский, Таттинский, Усть-Алданский и Хангаласский районы по 6 случаев;
-Чурапчинский район 5 случаев;
-Вилюйский и Намский районы по 4 случая;
-Жиганский, Кобяйский, Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Томпонский районы по 3 случая;
-Верхоянский, Олекминский, Оленекский, Усть-Майский районы по 2 случая;
-Верхневилюйский и Горный районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 349 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 842 087 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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