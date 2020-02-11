11.02.2020
12:49
28
Красота & Здоровье
В Якутии эпидпорог по ОРВИ превышен на 72%
Как сообщил региональный Роспотребнадзор, в Якутии заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемический порог на 72%, в столице республики — на 56,7%.
Как показал мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, преобладают вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы. Доля заболевших гриппом составила 6,6% от числа обследованных лиц.
Напомним, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ в школах Якутска введен карантин по 16 февраля. Также отменены все внешкольные мероприятия, занятия в кружках и секциях.
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