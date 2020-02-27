В Якутии эпидемия ОРВИ

Елена Борисова прокомментировала текущую ситуацию по коронавирусу и ОРВИ в Якутии.

«Сегодня, на 27 февраля, ситуация по коронавирусу в Республике Саха (Якутия) остается стабильной. Число обратившихся с признаками ОРВИ после прибытия из стран Юго-Восточной Азии остается прежним – 22 человека. Все у них анализы отрицательные. Все выписаны домой», — сказала Елена Борисова, министр здравоохранения РС(Я) Елена Борисова.

В пунктах временной изоляции в Якутске наблюдаются 26 граждан Китая. Из них сегодня с учетом срока изоляции выписывается 12 человек.

По республике зафиксировано повышение заболеваемостью ОРВИ на 11 процентов по всем возрастным группам. Наибольший рост наблюдается среди детей от 3 до 6 лет. 97 человек госпитализированы со средней степенью тяжести заболевания ОРВИ. Тяжелых случаев нет.