В Якутии экс-руководитель признался в присвоении 3,8 млн рублей

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Ш. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Установлено, что в апреле 2017 года подсудимый, занимая должность руководителя организации, желая улучшить свое материальное состояние, используя служебное положение, заключил с одним из индивидуальных предпринимателей договор подряда по техническому обслуживанию социальных объектов. После заключения договора он предложил предпринимателю фактически не исполнять его, а полученные за якобы выполненные работы денежные средства, отдавать ему.

Согласившись на предложенные условия, предприниматель в течение года составлял акты приемки выполненных работ и счета, а подсудимый, в свою очередь, подписывал указанные документы и осуществлял оплату с расчетного счета организации. Впоследствии перечисленные средства передавались предпринимателем подсудимому. Общая сумма причиненного ущерба составила 3 млн. 800 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал, причиненный преступлением ущерб возместил в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил гр. Ш. к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. При назначении наказания суд принял во внимание полное признание вины подсудимого, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида, полное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.