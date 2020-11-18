В Якутии экс-глава наслега подозревается в хищении в крупном размере

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы муниципального образования «Малтанинский наслег» Горного района республики в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года глава муниципального образования от лица администрации подготовил и заключил с двумя индивидуальными предпринимателями договоры на строительство Урасы главы наслега, на выполнение работ по устройству кровли концертной сцены Парка культуры и отдыха муниципального образования, а также на строительство Урасы Туолбэ в парке культуры. Общая сумма работ по заключенным договорам составила 300 тысяч рублей.

Позже глава муниципального образования из корыстных побуждений подписал акты о приемке выполненных работ по строительству и устройству данных объектов, заведомо зная о том, что объекты не построены, работы по их обустройству не выполнены.

В последующем со счета администрации муниципального образования на счета индивидуальных предпринимателей были перечислены денежные средства, и в наличном виде переданы главе.

Денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный бюджету муниципального образования.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.