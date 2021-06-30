В Якутии экс-глава наслега ответит за свои действия

Верхоянским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Верхоянского района Якутии.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение законных интересов организации, а также охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия обвиняемая, достоверно зная, что расположенный на территории наслега арочный спортзал не достроен, в эксплуатацию не введен, в администрации на балансовый учет не поставлен, разрешения на его ввод в эксплуатацию не выдавалось, подписала договор теплоснабжения и поставки горячей воды в спортзал, после чего передала его для исполнения.

В связи с этим из местного бюджета незаконно оплачивались коммунальные услуги за объект, который не был достроен и принят в эксплуатацию. При этом данные услуги до приемки объекта должны были оплачиваться в соответствии с условиями контракта подрядчиком.

Сумма ущерба, причиненная бюджету муниципалитета в результате данных незаконных действий, составила свыше 690 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемая вину в инкриминируемом преступлении признала, возместив в полном объеме причиненный ущерб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело межрайонной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.