В Якутии экс-глава наслега обвиняется в растрате топлива

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Чукарский наслег» Нюрбинского района по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным уголовного дела, в марте 2017 года между администрацией муниципального образования и нефтеснабжающей компанией был заключен договор комиссии и дополнительные соглашения к ним, на основании которых главе наслега было вверено имущество нефтяной компании – бензин и дизельное топливо – для последующей реализации. Согласно условиям заключенного договора, администрация наслега несла полную ответственность за оплату товара.

Однако с указанного периода по август 2018 года глава МО давал незаконные указания своему подчиненному работнику о безвозмездной передаче нефтепродуктов третьим лицам, что повлекло растрату топлива на сумму свыше 860 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках следствия устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Проводятся допросы, изучается соответствующая документация.

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России по республике и прокуратурой.