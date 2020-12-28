В Якутии экранизировали Сказание об Эдилвее

В Якутии презентовали первую в истории республики экранизацию героического Сказания об Эдилвее.

Как следует из релиза Музея музыки и фольклора народов Якутии, создан анимационный фильм по мотивам эпического произведения, мало известного научному сообществу.

Создатели мультфильма отмечают, что в нем воссозданы все этнографические детали старинного быта.

«Существуют записи пяти версий, опубликованных в томе 25 «Фольклор юкагиров» из 60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [Сост. Г.Н.Курилов. – М.; Новосибирск: Наука, 2005. – 594с.]. Но эти записи прежде долгое время не были нигде опубликованны и даже сложилось мнение, что юкагиры не имеют эпических памятников фольклора. И сейчас, в условиях возрождения культуры одного из самых малочисленных народов России, настало время презентации широкой общественности их эпоса, сложенного в крайне тяжелых условиях заполярной Арктики», – говорят сотрудники музея.

Следует отметить, что эпическое творчество арктического народа весьма лаконично, медитативно, самобытно, отражает реалии полярной ойкумены. Поэтому из пяти Сказаний было выбрано одно, в котором наиболее полно и развернуто раскрыт героизм главного героя. В этом варианте Сказания присутствуют несколько сюжетных линий и динамика их развертывания, что делает этот вариант полноценным эпосом.

Сказание было создано в старинные времена, по этой причине в нем присутствуют кровная месть, межэтнические конфликты – что никак не соответствует действительности в наше время, поэтому эти моменты были подвержены редакции, а также и откровенные сцены, какие всегда есть в старинном фольклоре. Были привлечены ведущие ученые-юкагиры и в результате обсуждения было решено заменить образ врага на демонический персонаж юкагирского фольклора.

В искусстве народов Якутии нет традиции живописи, особенно образов хтонических персонажей, поэтому впервые были созданы художественные образы демонов-кукýпэ.

На материалах акад. Гоголева А.И. и док.филол.наук Курилова Г.Н.-Улуро Адо – ведущих исследователей юкагирской истории и культуры, были созданы видеолекции Пролог и Приложение, в которых раскрываются история юкагиров и научные комментарии к сюжетам эпоса – лекции рассказывают А.П.Решетникова, нар.арт.РС(Я), кан.ист.наук, член Союза композиторов СССР, лауреат премии (Золотая медаль) Фонда Ирины Архиповой, лауреат Гос.премии РС(Я) им.А.Е.Кулаковского, основатель Музея музыки и фольклора народов Якутии, и В.И.Шадрин, председатель Совета старейшин юкагирского народа, научный сотрудник Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН.