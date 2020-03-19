В Якутии «Единая Россия» разворачивает мобилизационную работу

По итогам селекторного совещания с секретарем генерального совета партии Андреем Турчак принято решение создать общественный штаб противодействия коронавирусной инфекции на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия». На сегодня в Республике Саха (Якутия) развернута работа по реагированию на сложную эпидемиологическую обстановку. Штаб «Единой России» будет взаимодействовать с основным республиканским штабом.

Мобилизационная работа ведется по всей республике. Привлечены местные общественные приемные, партийный актив, первичные отделения, депутатский корпус, Общероссийский народный фронт в Якутии, Волонтеры победы. В штабе осуществляется работа по информированию населения и оказанию необходимой помощи гражданам, находящимся в группе риска.

«Каждому кто нуждается в помощи в сложившейся ситуации в связи с коронавирусом необходимо уделить внимание, оказать содействие, выявить их потребности в помощи. Бывает, что люди стесняются проговаривать некоторые моменты. В таких случаях обязательно нужно постараться хоть чем-то помочь. Призываю наших депутатов, партийцев уделить внимание всем социально незащищенным слоям населения, многодетным семьям, пожилым людям, одиноким старикам» — отметил Владимир Аммосов, руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Общественная приемная с сегодняшнего дня останавливает прием граждан и переходит на online работу. Приём обращений проводится на электронный адрес: op@yakut.er.ru, телефонный номер: 8(4112)423927.

Ежедневно ведется работа по выявлению количества заболевших. Ведется мониторинг всех фейковых материалов. Вчера в социальной сети Телеграм создан аккаунт @YakutiaCovid19 для оперативного информирования населения официальными и проверенными новостями. Ссылка на телеграмм канал: https://t.me/YakutiaCovid19/13

Сегодня 19 марта Глава Якутии, секретарь ЯРО партии «Единая Россия» Айсен Николаев выступил на брифинге о противодействии распространению коронавируса: