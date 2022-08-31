В Якутии джип перевернулся несколько раз — погиб человек

В Таттинском районе в результате ДТП погиб 1 человек, 2 травмированы. Житель села Туора Кюель приобрел джип и поехал обмывать. Во время пьяных покатушек с друзьями тачку несколько раз перевернули и уложили на бок, сообщает тгк DPSYKT14

Фото: тгк DPSYKT14 Источник: тгк DPSYKT14

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