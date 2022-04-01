В Якутии двум браконьерам за вылов осетра грозит срок до 4 лет

Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ — незаконная добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я).

В ходе расследования установлено, что летом 2021 года два жителя с. Жиганск Республики Саха (Якутия) на маломерном судне «Крым», оснащенном подвесным лодочным мотором, с целью рыбалки и отдыха прибыли на участок местности, расположенный на территории муниципального образования «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия). Там, будучи осведомленными о незаконности своих действии, используя сплавную сеть, они незаконно добыли 6 экземпляров рыбы — сибирского осетра ленской популяции.

Согласно установленным данным, сибирский осетр включен в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации. В ходе предварительного следствия установлено, что своими умышленными совместными преступными действиями обвиняемые причинили водным биологическим ресурсам Российской Федерации материальный ущерб на общую сумму более 900 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину в совершенном преступлении. Следствием приняты меры к возмещению причиненного ущерба — наложен арест на моторную лодку «Крым» и лодочный мотор «Yamaha 40».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовным законом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.