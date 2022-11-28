28.11.2022
10:18
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Происшествия

В Якутии двух подростков избили, а одного хотели утопить

Прокуратура Томпонского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 (угроза убийством) и ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья).

По версии следствия, злоумышленники в конце августа 2022 года встретив на улице 2 несовершеннолетних нанесли им из личных неприязненных отношений телесные повреждения, после чего посадив их в автомобиль, вывезли на берег реки «Алдан», где продолжили наносить удары. Далее, не прекращая свои противоправные действия они выразили угрозу убийством одному из подростков, начав его топить. С учетом действий обвиняемых, несовершеннолетний воспринял угрозу как реальную.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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