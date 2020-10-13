В Якутии двое заключенных «заработали» 700 тысяч рублей на подделке прав

Собранные следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух жителей республики, совершивших мошенничество с использованием мобильных средств связи, связанного с фиктивным изготовлением водительских удостоверений.

Следствием и судом установлено, что участники организованной группы в период отбывания уголовного наказания в исправительной колонии размещали в социальных сетях и мессенджерах объявления об оказании услуги в получении водительского удостоверения любой категории без соответствующего обучения и фактической сдачи экзаменов. В ходе общения с гражданами подсудимые представлялись сотрудниками регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД МВД Якутии.

Имитируя исполнение взятых на себя обязательств,подсудимые путем фоторедактирования с помощью графических программ изготавливали фотоизображения макета водительского удостоверения, которое направляли потерпевшим. После получения денежных средств они прекращали общение с потерпевшими.

В результате противоправных действий, у граждан были похищены денежные средства в размере более 700 000 рублей.

В ходе следственных мероприятий у членов группы были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, содержащие переписку с потерпевшими, а также информацию о совершенных многочисленных телефонных мошенничествах с изображением поддельных водительских прав.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимых виновными в совершении 33 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), 8 эпизодов по ч.1 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (приготовление к совершению мошенничества организованной группой) и 1 эпизода по ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества организованной группой).

С учетом наличия рецидива преступлений суд приговорил одного из подсудимых к 9 годам лишения свободы, второго к 8 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии общего режима.