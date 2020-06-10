В Якутии двое подростков попали в смертельное ДТП

В Хангаласском районе в результате аварии погиб несовершеннолетний мотоциклист, его друг остался жив.

В ходе разбирательств выяснилось, что транспорт принадлежит отцу погибшего

По предварительным данным, 9 июня около 19:30 в п. Мохсоголлох 40-летний водитель автомашины «ВАЗ 2121» на улице Заводская при совершении разворота выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с попутно двигавшимся мотоциклом «Ямаха». Водитель мототехники, чтобы избежать столкновение с автомобилем, принял руль влево и, касательно задев капот, наехал на бордюрное ограждение с последующим ударом о бетонное ограждение.

За рулем двухколесного транспорта находился 16-летний подросток, который вскоре, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Его 17-летний друг, сидевший на заднем сидении, получил травмы головы и был госпитализирован в местную больницу.

Погибший подросток водил без прав, шлем и другие средства защиты у школьников отсутствовали.

В ходе разбирательств выяснилось, что транспорт принадлежит отцу погибшего. Регистрационных документов на мотоцикл собственник не имеет. Как несовершеннолетний оказался за рулем, родители пояснить не смогли. Однако известно, что десятиклассник знал, где находятся ключи от гаража и мотоцикла, чем, скорее всего, и воспользовался.

В своем объяснении пассажир мотоцикла написал, что в тот день его друг, находившийся за рулем, употребил вместе с другим одноклассником две бутылки пива.

Автомобилист в момент ДТП был трезв. С его слов, он не заметил двигавшийся попутно мототранспорт.

Материалы по факту трагедии переданы в следственные органы.