В Якутии двое молодых людей спасли человеку жизнь

Вечером 4 марта в с. Петропавловске Усть-Майского района загорелся частный жилой дом на ул. 50 лет Победы.

Двое молодых людей, Николай Александрович Винокуров (2001 г.р.) и Алексей Юрьевич Боярский (1996 г.р.), проходили в это время по улице. Увидев пожар, они сразу же побежали на помощь к горящему зданию.

Заметив, что замок на двери отсутствует, предположили, что внутри возможно находятся люди и выломали дверь, так как она была закрыта изнутри. Выдернув дверь, ребята обнаружили на полу хозяина квартиры и вытащили его на улицу, и тем самым спасли ему жизнь.

Когда прибыли пожарные, здание уже было охвачено открытым огнем. В результате пожара дом поврежден по всей площади.

Предположительная причина возгорания, ущерб, виновный — устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.