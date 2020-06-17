В Якутии две молодые семьи придумали способ быстрого обогащения

Следком Якутии возбудил два уголовных дела о мошенничестве при получении выплат в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что в июле 2017 года две молодые семьи в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы» по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» получили свидетельства о праве на получение социальных выплат в размере 639 тыс. рублей и 1 млн. 95 тыс. рублей на приобретение жилого помещения или строительства жилого дома.

В августе и сентябре 2017 года между молодыми семьями и их близкими родственниками были заключены мнимые договора купли-продажи жилых помещений, расположенных в п. Усть-Нера Оймяконского района, что послужило основанием для произведения им социальных выплат.

В настоящее время в рамках расследования уголовных дел проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе направленные на возмещение причиненного ущерба.

Расследование уголовных дел продолжается.

Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия).