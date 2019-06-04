В Якутии две дороги отремонтируют по новым технологиям

Во время ремонтных работ на двух региональных автодорогах, объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут использованы новые технологии и материалы.

Методы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения будут применены на дорогах «Умнас» в Хангаласском районе и «Нам» в Намском районе. На этих объектах планируется использовать технологии холодного ресайклинга: регенерации с добавлением органических и неорганических материалов, которые обеспечат повторное использование материала старого покрытия.

Применение различных материалов и новых технологий в дорожном строительстве в последнее время набирает популярность, особенно это актуально для слабых оснований земляного полотна. Так, на автодороге «Кобяй» для стабилизации применяются объемные геооболочки «ГеоФРАМ». Для укрепления откосов насыпи земляного полотна применяются биоматы, которые предохраняют земляное полотно от эрозии из-за воздействия дождевых и талых вод.