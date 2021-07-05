В Якутии две девушки попали в ночное ДТП
3 июля в 22:32 в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что на автотрассе РАД «Умнас» 108-м километре произошло опрокидывание автомашины Тойота Пассо, имеются пострадавшие — две девушки.
В ходе проверки установлено, что 3 июля около 22:30 на автотрассе региональной автодороги «Умнас» 108-м километре 29-летняя девушка-водитель Тойоты Пассо, двигаясь со стороны с. Булгунняхтах в сторону г. Якутска, не справившись с рулевым управлением, совершила опрокидывание транспортного средства.
В результате происшествия она и ее пассажирка – девушка 28 лет – получили различные ушибы, обеим назначено амбулаторное лечение.
В ходе проверки было установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории «В», к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекалась. По результатам освидетельствования факт употребления алкогольного опьянения не установлено.
Пассажирка в момент ДТП сидела на переднем пассажирском сидении с левой стороны, девушки были пристегнуты ремнями безопасности. Нужно отметить, благодаря ремням безопасности девушки серъезных травм не получили.
По факту ДТП проводится проверка.
+7 (999) 174-67-82