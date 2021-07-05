05.07.2021
15:15
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Происшествия

В Якутии две девушки попали в ночное ДТП

3 июля в 22:32 в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что на автотрассе РАД «Умнас» 108-м километре произошло опрокидывание автомашины Тойота Пассо, имеются пострадавшие — две девушки. 

В ходе проверки установлено, что 3 июля около 22:30 на автотрассе региональной автодороги «Умнас» 108-м километре 29-летняя девушка-водитель Тойоты Пассо, двигаясь со стороны с. Булгунняхтах в сторону г. Якутска, не справившись с рулевым управлением, совершила опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия она и ее пассажирка – девушка 28 лет – получили различные ушибы, обеим назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки было установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории «В»,  к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекалась. По результатам освидетельствования факт употребления алкогольного опьянения не установлено. 

Пассажирка в момент ДТП сидела на переднем пассажирском сидении с левой стороны, девушки были пристегнуты ремнями безопасности. Нужно отметить, благодаря ремням безопасности девушки серъезных травм не получили. 

По факту ДТП проводится проверка.


Фото: ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району
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