12.05.2021
12:19
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Происшествия

В Якутии два юных мотоциклиста не поделили дорогу

В Таттинском районе Якутии произошло столкновение двух мотоциклов.

      Предварительно установлено, что 11 мая  около 22 часов вечера 17-летняя девушка управляя мотоциклом марки “FK200-S5B” без регистрационного знака  по проселочной дороге вблизи села Ытык-Кюель на неисправном мотоцикле (с нерабочей фарой) без мотошлема допустила столкновение со встречным мотоциклом марки “RegulMoto 200” без регистрационного знака под управлением 14-летнего мотоциклиста в мотошлеме.

       В результате происшествия оба мотоциклиста – школьники  доставлены  и госпитализированы в медучреждение с.Ытык-Кюель. Врачами у девушки диагностировано сотрясение головного мозга, множественные раны, ссадины и ушибы. У второго  пострадавшего мотоциклиста медики  поставили диагноз перелом бедренной кости.

       В ходе проверки установлено, что мотоциклы принадлежат родителям несовершеннолетних и  в  установленном порядке не зарегистрированы  на учете ГИБДД.

       По факту ДТП проводится проверка.

       Госавтоинспекция напоминает, что категории мототранспортных средств определены статьей 25 Федерального закона “О безопасности дорожного движения” и к ним  отнесены: категория “А” – мотоциклы; категория “М” – мопеды и легкие квадрициклы; подкатегория “А1” – мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт; подкатегория “В1” – трициклы и квадрициклы. Право на управление транспортными средствами  категории “М” и подкатегории “А1” предоставляется  лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста.  На водителей мототранспорта распространяются абсолютно те же правила, что и на водителей других транспортных средств.      

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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