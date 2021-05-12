В Якутии два юных мотоциклиста не поделили дорогу

В Таттинском районе Якутии произошло столкновение двух мотоциклов.

Предварительно установлено, что 11 мая около 22 часов вечера 17-летняя девушка управляя мотоциклом марки “FK200-S5B” без регистрационного знака по проселочной дороге вблизи села Ытык-Кюель на неисправном мотоцикле (с нерабочей фарой) без мотошлема допустила столкновение со встречным мотоциклом марки “RegulMoto 200” без регистрационного знака под управлением 14-летнего мотоциклиста в мотошлеме.

В результате происшествия оба мотоциклиста – школьники доставлены и госпитализированы в медучреждение с.Ытык-Кюель. Врачами у девушки диагностировано сотрясение головного мозга, множественные раны, ссадины и ушибы. У второго пострадавшего мотоциклиста медики поставили диагноз перелом бедренной кости.

В ходе проверки установлено, что мотоциклы принадлежат родителям несовершеннолетних и в установленном порядке не зарегистрированы на учете ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что категории мототранспортных средств определены статьей 25 Федерального закона “О безопасности дорожного движения” и к ним отнесены: категория “А” – мотоциклы; категория “М” – мопеды и легкие квадрициклы; подкатегория “А1” – мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт; подкатегория “В1” – трициклы и квадрициклы. Право на управление транспортными средствами категории “М” и подкатегории “А1” предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. На водителей мототранспорта распространяются абсолютно те же правила, что и на водителей других транспортных средств.