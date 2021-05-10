10.05.2021
16:22
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Коронавирус

В Якутии два ребенка находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса

В ходе брифинга регионального оперштаба зампред правительства республики Ольга Балабкина подчеркнула, что ситуация с заболеваниями детей внушает опасение.

«Мы впервые открыли дополнительные койки для детского инфекционного стационара. В тяжелом состоянии на реанимационной поддержке в инфекционной детской больнице находятся двое детей 8 и 11 лет», — сказала она.

Готовится решение о переводе на дистанционное обучение детей в школах города Якутска за исключением выпускных классов, для которых сохранится очное обучение в  соответствии с нормами безопасности. 

Также, на основании вчерашнего указа приостановлена деятельность аттракционов, расположенных как внутри, так и за пределами парков и зон отдыха. Готовится соответствующее решение о приостановлении работы различного рода мест  организованного отдыха детей в виде детских комнат и мест развлечений.

Зампред обратила внимание родителей на их ответственность за здоровье детей.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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