В Якутии друзей-уголовников отправили под суд

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 34-летнего К. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), и 41-летнего Е. – в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

По версии следствия, 10 марта 2019 года, обвиняемый К., находясь на первом этаже четвертого подъезда одного из домов по ул. Дзержинского, увидев, что из одной квартиры вышел мужчина, а входная дверь квартиры осталась приоткрытой, решил совершить кражу.

Проникнув через приоткрытую входную дверь в квартиру, похитил в прихожей женскую сумку, внутри которой находились кошелек с денежными средствами в сумме 200 рублей, банковские карты, паспорта гражданина РФ, ключи, дисконтные карты и другие вещи общей стоимостью 9 800 рублей. После этого обвиняемый скрылся с похищенным имуществом, которым распорядился по своему усмотрению.

После этого обвиняемый К., вступив в сговор о совершении хищения чужого имущества со своим знакомым М. 14 апреля 2019 года, находясь в подъезде дома по ул. Петра Алексеева, встретили ранее им незнакомого мужчину и по его приглашению прошли к нему в квартиру, где стали вместе распивать спиртные напитки. В ходе распития, обвиняемый М. повалил хозяина квартиры на пол и, стал наносить ему удары, после чего нанес кухонным ножом не менее 4 ударов в область спины мужчины, причинив раны, квалифицированные в том числе как тяжкий вред здоровью.

В это время обвиняемый К. похитил рюкзак, куртку, футболку, ручку, консервный нож, банковскую карту, сотовый телефон марки «Samsung»., принадлежащие хозяину квартиры, причинив ему ущерб на сумму 19600 руб. Под угрозой продолжения насилия потерпевший был вынужден сообщить по требованию обвиняемого К. пин-код от банковской карты и пароль от сотового телефона, после чего обвиняемые покинули квартиру.

Оба обвиняемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, вместе отбывали наказание в исправительной колонии.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.