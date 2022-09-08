В Якутии дождливая погода с сильными порывами ветра сохранится

«Хинамнор» потерял статус тайфуна, теперь это сильный тропический циклон.

Сегодня «Хинамнор» потерял статус тайфуна, теперь это сильный тропический циклон, который будет далее ослабевать и смещаться на Колымо-Индигирские районы.

Сегодня в течение дня усиление западного ветра в порывах до 15 — 20 метров в секунду сохранится в центральных и южных районах, в начале ночи сильный ветер ослабеет.

В ближайшие двое суток на большей части республики погода будет ветреной с порывами до 9 — 14 метров в секунду.

9 сентября выйдет активный Сибирский циклон, с которым на северо-западе и западе, а днём в центральных районах, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На севере и северо-востоке местами мокрый снег.

Днём в пятницу в тыловой части циклона в Мирнинском, Ленском и Нижнеленских районах ожидаются порывы ветра до 15 — 17 метров в секунду.

В Якутске ночью температура составит 0, +2 градуса, днем +10, +12, завтра ветер с порывами до 8 – 12 метров в секунду и небольшой дождь.