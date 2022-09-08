Погода
В Якутии дождливая погода с сильными порывами ветра сохранится
«Хинамнор» потерял статус тайфуна, теперь это сильный тропический циклон.
Сегодня «Хинамнор» потерял статус тайфуна, теперь это сильный тропический циклон, который будет далее ослабевать и смещаться на Колымо-Индигирские районы.
Сегодня в течение дня усиление западного ветра в порывах до 15 — 20 метров в секунду сохранится в центральных и южных районах, в начале ночи сильный ветер ослабеет.
В ближайшие двое суток на большей части республики погода будет ветреной с порывами до 9 — 14 метров в секунду.
9 сентября выйдет активный Сибирский циклон, с которым на северо-западе и западе, а днём в центральных районах, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На севере и северо-востоке местами мокрый снег.
Днём в пятницу в тыловой части циклона в Мирнинском, Ленском и Нижнеленских районах ожидаются порывы ветра до 15 — 17 метров в секунду.
В Якутске ночью температура составит 0, +2 градуса, днем +10, +12, завтра ветер с порывами до 8 – 12 метров в секунду и небольшой дождь.
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