В Якутии дожди, ливни и грозы

Небольшие, местами умеренные дожди, ночью на северо-западе и в Булунском районе, днем в центральных, южных, северо-восточных, западных районах местами кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью +12+17°, при прояснении и на севере +6+11°, на побережье Арктики -1,+4°, днем +25+30°, на юго-востоке +29+34°, на северо-западе +18+23°, в Арктических районах +10+15°.

На западе небольшие, местами умеренные дожди, 16 июля местами ливни, в центральных районах, на юге, юго-востоке преимущественно без осадков, на остальной территории местами кратковременные дожди. На западе, востоке местами грозы. Ветер умеренный, при грозах, в северных и Арктических районах порывистый до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°, на западе, северо-западе +8+13°, на севере +3+8°, на побережье местами -1,+4°. Днем +20+25°, в центральных районах, на юге, юго-востоке +29+34°, на севере +13+18°, на побережье +5+10°.

В Якутске без существенных осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем +27+29°.





