В Якутии досрочно открыли мост через реку Тюкян

Сегодня в Верхневилюйском районе ввели в эксплуатацию мостовой переход через реку Тюкян на 702 км автодороги федерального значения «Вилюй».

«Благодаря вводу моста будет обеспечен круглогодичный проезд на данном участке федеральной трассы «Вилюй». Это повыcит транспортную доступность нашей республики и откроет новые возможности для её развития», – отметил и.о. премьера республики Андрей Тарасенко.

Строительсто моста через Тюкян стало возможным в рамках реализации федеральной государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как сообщил генеральный подрядчик ОАО «Хотьковский автомост», работы по строительству моста были начаты весной 2018 года и завершены на несколько недель раньше планируемого срока. Длина моста составляет 267 м, а общая протяжённость участка – 4 км.

«Сегодня два берега реки Тюкян соединили современным мостом – это важное событие для жителей не только Верхневилюйского и Нюрбинского улусов, но и всех жителей и гостей Западной Якутии», – подчеркнул глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин.

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту участков дороги «Вилюй», а также строительству мостовых переходов через реку Вилюй.