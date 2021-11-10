В Якутии дороги строили даже во время лесных пожаров

По итогам 2021 года в Якутии отремонтируют 231 км дорог, из них 48,5 км – в Якутске. Это рекордные показатели как в целом по республике, так и по ее столице, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе «Прямого разговора» на телеканале ГТРК «Россия 24 Саха»

«У нас в этом году рекорд и по региональным дорогам, и по улично-дорожной сети города Якутска. Это небывалое достижение, которое напрямую влияет на качество жизни множества якутян», — сказал Николаев.

Если в этом году в Якутске будет введено 48,5 км дорог, то в прошлом объемы были меньше на более чем в два раза. А до этого «хорошим достижением» считалось и 10 км, отметил он.

«48,5 км — это дороги не только внутри города, но и в пригородах. И если в прошлых годах мне люди писали, что асфальт кладут в снег, то в этом году такого нет. Работы сейчас продолжаются, но они больше связаны с освещением, сетями», — добавил глава.

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Ремонт дорог в Якутии ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как уточнили в региональном министерстве транспорта, всего с начала его реализации до конца 2021 года в нормативное состояние должно быть приведено порядка 580 км региональных автодорог. На эти цели с 2019 года выделено 13 млрд рублей, свыше 10 млрд из которых – из республиканского бюджета, чуть менее 3 млрд – из федерального.

Поставленный на 2021 год план по республике перевыполнен на 4,8% и достиг 231,7 км. Это практически в 2 раза превышает показатель 2019 года (122,9 км) и на 10 км — показатель 2020 года (227,8 км).

Основные работы сегодня ведутся на дорогах Амга, Умнас и Нам с завершением асфальтирования до села Хатырык, а также Анабар, Яна, Мюрю и Харбалах. Также в текущем году началась реконструкция аварийных мостовых переходов на сети региональных автодорог. Среди них – мост через реку Аллах-Юнь в Усть-Майском районе, мост через реку Менкюле в Томпонском районе и мост через реку Нюя в Ленском районе.