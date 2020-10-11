В Якутии дорога в аэропорт оказалась заблокированной

Две фуры развернуло из-за скользкой дороги возле Нерюнгринского аэропорта, сегодня 11 октября, передает телеканал «Якутия 24». «Пострадавших в результате происшествия нет. Фуры развернуло из-за скользкой дороги и на некоторое время проезд для транспорта был заблокирован», — сообщили телеканалу в пресс-службе Нерюнгринского отделения ГИБДД МВД РФ. В настоящее время происшествие урегулировано, проход для проезда освобожден. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/dve-furyi-razvernulo-na-snezhnoj-doroge-v-neryungrinskom-rajone-yakutii

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