В Якутии дополнительно субсидируют внутренние авиарейсы

Программа субсидирования внутриреспубликанских авиаперевозок будет расширена. Главой Якутии Айсеном Николаевым принято решение направить дополнительно на перевозку пассажиров 350 млн рублей. Число субсидированных мест на каждый рейс также увеличится, сообщает тгк Объясняем.рф. Семен Винокуров, гендиректор АК «Полярные авиалинии» рассказывает о субсидирования внутренних рейсов в республике.

Фото: Ак Полярные авиалинии Источник: тгк Объясняем .рф

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх