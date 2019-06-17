В Якутии дом сгорел дотла: Есть пострадавшие

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 июня 2019 г. в 04.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном жилом доме на ул. Молодежная с. Балыктах Усть-Алданского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел дом по всей площади, общая площадь — 56 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник и ущерб устанавливаются. Есть пострадавшие.

16 июня 2019 г. в 10.29. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в гостинично-оздоровительном комплексе «Золотой ковш» на ул. Космонавтов г. Якутска. Через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из строения шел черный дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и кровля на 3 этаже на площади 150 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасено строение.

16 июня 2019 г. в 15.55. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорание травы в с. Аайя местность «Сэплэн»Мегино-Кангаласского района на площади 100 кв.м. и в г. Якутске за городской дамбой 202 микрорайона на площади 1 Га. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

16 июня 2019 г. в 21.40. в пожарно-спасательную службу поступило 6 сообщений о возгорание мусора в Томпонском районе п. Хандыга ул. Первомайская – на площади 9 кв.м., в г. Мирный район частных дач – на площади 15 кв.м., в Нерюнгринском районе п. Чульман на ул. 22-го партсъезда – на площади 3 кв.м., в г. Якутске ул. Речников – на площади 10 кв.м., в г. Алдане п. Н-Куранах ул. Строительная – площадь 1 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!