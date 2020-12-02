В Якутии должники коммунальных услуг не смогут получить компенсацию

С 1 января 2021 года вступает в силу положение, в соответствии с которым установлено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам не предоставляются при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем за три последних года.

Согласно внесенным изменениям предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установив, что факт наличия задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг должен подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане не должны предоставлять какие-либо документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта.

Информацию о наличии у граждан задолженности органы социальной защиты населения будут получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйств.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также федеральным и региональным законодательством компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются отдельным категориям граждан при отсутствии у них задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг.