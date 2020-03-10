В Якутии дольщики «Симиир» получили компенсации

Компенсации за недостроенные квартиры в доме застройщика-банкрота ООО «Симиир» получили 89% дольщиков, заключивших в общей сложности 105 договоров долевого участия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Якутии по защите прав граждан — участников долевого строительства.

Наблюдательный совет фонда 15 ноября 2019 года принял решение о выплате компенсаций первым пострадавшим дольщикам в Якутии по объекту застройщика «Симиир» на общую сумму более 310 млн рублей. Выплаты дольщикам начались в декабре прошлого года.

«В Республике Саха (Якутия) 89% дольщиков — 99 из 158 граждан — получили компенсации за недостроенные квартиры в доме застройщика-банкрота «Симиир». Всего в реестре требований участников строительства (требование дольщика вносится в такой реестр в ходе дела о банкротстве — прим. ТАСС) состоят 158 граждан по дому ООО «Симиир», — сообщили в пресс-службе.

Выплаты производятся в рублях в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов в Банк ДОМ.РФ.

«Их размер рассчитан индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м <…> Денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога», — сказали в фонде.

Согласно соглашению, между фондом и правительством Якутии сумма на софинансирование для восстановления прав обманутых дольщиков составляет 717 млн рублей, где 660 млн рублей предоставлены фондом, а остальное — имущественный взнос республики. В Едином реестре зарегистрированы 14 проблемных объектов по Якутии, по которым заключено 650 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

В новость внесена правка (07:43 мск) — меняется заголовок, уточняется число получивших компенсации дольщиков.