В Якутии документы в список КМНС можно подать через МФЦ

С 18 июня в Якутске в офисе МФЦ по адресу ул. Лермонтова, д. 123 начнут принимать документы в федеральный Список коренных малочисленных народов России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии.

Федеральный список будет использоваться органами власти для реализации прав малочисленных народов. Таким образом, у представителя коренных народов будет возможность один раз подтвердить свою национальную принадлежность, а не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ведомствам при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и иные меры государственной поддержки.

«До этого времени, в течение полугода документы отправлялись почтой в Москву в офис ФАДН и это было очень неудобно. За этот период из 33 тысяч представителей КМНС, живущих в республике, всего 266 человек было зарегистрировано. Мы вели работу с Москвой и настаивали, чтобы функции по подаче документов в федеральный Список были переданы МФЦ. Теперь в наслегах, районных центрах процедура будет реализоваться по принципу «единого окна» и не займет много времени», – приводятся слова депутата Ил Тумэн Елены Голомарёвой.

В 2020 году в Федеральный закон “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” были внесены изменения, касающиеся установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Для учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, в российских регионах в настоящее время идет работа по составлению списков. Формирует список Федеральное агентство по делам национальностей.