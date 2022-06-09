В Якутии добыли тотемную птицу?

Очень странного турпана добыли якутские охотники. На шее у птицы длинный подбородок в виде сплетенной косички — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.

Местные старожилы поговаривают — добыча была тотемной. Не секрет что в старину великие шаманы использовали зверей и птиц в качестве провожатых в далекие края.