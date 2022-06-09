09.06.2022
14:41
482

Экология

В Якутии добыли тотемную птицу?

Очень странного турпана добыли якутские охотники. На шее у птицы длинный подбородок в виде сплетенной косички — сообщает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.

Местные старожилы поговаривают — добыча была тотемной. Не секрет что в старину великие шаманы использовали зверей и птиц в качестве провожатых в далекие края.

Фото: https://t.me/sakhahunter
Источник: https://t.me/sakhahunter

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