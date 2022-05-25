В Якутии добыли краснокнижных уток

В ходе мониторинга сети интернет, специалистами Департамента охотничьего хозяйства Минэкологии Якутии выявлены фотографии, на которых отражена добыча охотничьих ресурсов – водоплавающей дичи. Среди них, имеются запрещенные к добыче утки, занесенные в Красную книгу России (чирок-клоктун) и Республики Саха (Якутия) (красноголовая чернеть), а также большое количество самок уток. Предварительно установлены лица, осуществившие незаконную добычу уток.

По данному факту министерством направлено сообщение в МВД по РС(Я) о принятии мер в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что незаконная добыча охотничьих ресурсов и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и РС(Я), влечет уголовную ответственность по ст. 258 УК РФ и по ст. 258.1 УК РФ.