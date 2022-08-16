В Якутии добровольцы продолжают поиски пропавшего в тайге грибника

Телеграм-канал Neruinfo сообщает, что в Нерюнгри волонтеры продолжают поиски пропавшего 13 августа Николая Черепкова. который ушел по грибы в лес. Нерюнгринцев приглашают принять участие в трудных поисках пропавшего пожилого человека.

Информация на 16 августа. 8 часов вечера.

Прошло уже 12 часов с того момента, как первая группа волонтеров вышла в лес, чтобы продолжить поиск Черепкова Николая, пропавшего в этой местности 3 дня назад.

Целый день основной состав группы провел в лесу, без возможности поесть и согреться. Волонтерам не дает покоя мысль о том, что пропавший дедушка вынужден ночевать здесь уже четвертую ночь. Все так же теплится надежда на то, что Николай еще жив.

Нам нужна ваша помощь! Каждый человек, принимающий участие в поиске, ускоряет процесс и дает возможность осмотреть чуть бóльшую территорию, пока еще светло. А ведь сейчас с каждым днем темнеет все раньше, и от РСЧС приходят смс с уведомлениями о непогоде.

Искать непросто. Но каждый час нашего промедления может стать последним для заблудившегося человека.

Завтра в 9.30 мы снова собираемся на телевышке и ждем всех неравнодушных жителей района, чтобы продолжить поиски Черепкова Николая.

Номер телефона штаба для регистрации и вопросов: +7 924 872 91 12.

Условия поиска: лес, дождь.

С собой: вода, перекус, заряженный телефон с сохраненным номером штаба: +79248729112, фонарь, перчатки, сигнальный жилет, повербанк, дождевик. Одеваться по погоде!