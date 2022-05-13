В Якутии добровольцы будут строить будки для животных без владельцев

Департамент ветеринарии Якутии запускает региональный социальный проект «Добрые будки для животных без владельцев» во исполнение перечня персональных поручений главы республики. Акция пройдет в течение 2022 года на территории всей республики. На территории республики приюты и пункты передержки животных без владельцев находятся в Алданском, Аллаиховском, Амгинском, Анабарском, Вилюйском, Жиганском, Ленском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском районах и в городе Якутске, сообщает тгк @объясняемреспублика_саха

Будка необходима собакам, чтобы отдыхать, прятаться от непогоды, солнца и согреваться зимой. Для участия в акции необходимо построить, сделать, купить будку для собак и передать приютам и пунктам передержки животных без владельцев.

Участие в акции добровольное, ограничений по количеству будок нет, приют или пункт передержки животных без владельцев выбираете на свое усмотрение. Желательно собачью будку изготовить из дерева, так как в летнюю жару в ней сохраняется прохлада, а зимой — тепло, а также крышу сделать односкатной без уклона, чтобы собака могла на ней лежать. Примерные размеры: высота 80 см, ширина 60 см, длина (глубина) 100 см.

При возникновении вопросов об участии в акции можете обращаться в управления ветеринарии на местах и к госинспекторам Территориальных подразделений Департамента ветеринарии Якутии. Вопросы и предложения направлять на электронную почту gvn2008@mail.ru с пометкой «Добрые будки». Приглашаем всех неравнодушных граждан принять активное участие в социальном проекте «Добрые будки для животных без владельцев» и внести свой вклад в решение проблемы с животными без владельцев.