В Якутии до пунктов назначения доставлено более 209 тысяч тонн грузов

В Якутии продолжается завоз жизнеобеспечивающих грузов по автозимникам. В настоящее время из запланированных 812 тысяч тонн до пунктов назначения доставлено 209,5 тысяч тонн грузов. План завоза грузов выполнен на 25,8%. Особое внимание уделяется поставкам топливно-энергетических ресурсов по сезонным дорогам.

Ход выполнения северного завоза сегодня, 12 января, на заседании межведомственной комиссии проверил Дмитрий Садовников. Первому вице-премьеру доложили о текущей ситуации по открытию автозимников, а также по поставке угля, сырой нефти, нефтепродуктов и газового конденсата для нужд населенных пунктов республики.

По словам председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрия Лепчикова, план завоза грузов выполнен на 25,8%. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года было доставлено 24,3% от плана.

Объекты ГУП «ЖКХ РС (Я)» в муниципальных районах полностью обеспечены топливом до нормативных сроков открытия автозимников, а объекты ПАО «Якутскэнерго» – до завершения текущего отопительного сезона.

Садовников поручил держать на ежедневном контроле добычу и накопление угля в разрезе Джебарики-Хая. По оперативной информации, на складе сегодня имеется порядка 11,4 тысяч тонн угля, из них 6 тысяч тонн готово к отгрузке. На карьере в остатке имеется порядка 1,2 тысяч тонн. В ожидании перевозок находятся семь единиц автотехники.

Первый вице-премьер распорядился решить вопрос с поставкой угля в Олекминский район с Кемпендяйского угольного разреза Сунтарского улуса. В данное время там проводятся работы по обустройству зимника.

Он дал поручение уделить особое внимание своевременному прохождению технического осмотра автотранспортных средств для получения водителями свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов.

Со вчерашнего дня начали работу передвижные пункты технического осмотра в посёлках Батагай Верхоянского улуса и Зырянка Верхнеколымского района. В ближайшие дни ожидается выезд третьего такого пункта в посёлок Белая Гора Абыйского района для обслуживания автотранспортных средств янской, индигирской и колымской групп арктических районов.