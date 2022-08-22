В Якутии до конца года введут 9 новых зданий школ

До конца 2022 года в Якутии введут 9 новых школ, построенных взамен аварийных зданий. Строительство современных зданий ведётся по нацпроекту «Образование», программе комплексного развития сельских территорий и государственно-частного партнёрства.

«Открытие школ – это не просто новые объекты, это и новые программы образования и подходы к обучению детей», – отмечал ранее глава республики Айсен Николаев.

Сейчас в семи районах ведётся строительство новых школ, туда переедут школьники, которые учатся в аварийных зданиях. Это школы в Вилюйском, Верхневилюйском, Жиганском, Кобяйском, Намском, Нюрбинском, Хангаласском районах, а также в Якутске.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в этом году строят школу-сад на 60/30 мест в селе Кыстатыам Жиганского района, школу на 150 учащихся в с. Усун Вилюйского района, школу на 60 мест в с. Едей Хангаласского района.

Благодаря нацпроекту «Образование» современная школа также появится в с. Сайылык Кобяйского района.

Уже 1 сентября планируется открыть школу на 220 учащихся с интернатом в с. Крест-Кытыл Намского района и школу-сад на 100/45 мест в с. Тамалакан Верхневилюйского района.

В Нюрбинском районе идёт строительство сразу двух школ – школы на 176 мест в с.Кюндядя и школы-сада на 100/50 мест в с. Чаппанда.

Также продолжается строительство республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи в Якутске.

Напомним, в 2022 году по республике планируется завершение строительства за счет всех источников финансирования 18 школ на 4677 учащихся, из них с использованием федеральной субсидии в рамках мероприятий по развитию точек экономического роста и нацпроекта «Образование» 8 школ на 2755 учащихся, в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 5 школ на 480 мест.