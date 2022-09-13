В Якутии до конца года создадут три новых IT-центра

До конца 2022 года в Якутии будет создано дополнительно три IT-центра: в Булунском, Алданском и Амгинском районах.

Работа по созданию сети IT-центров в Якутии стартовала в 2018 году в рамках Нацпроекта «Цифровая экономика» регионального проекта «Цифровые технологии».Действует 15 ИТ-центров в 14 районах: Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Намском, Среднеколымском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Мирнинском, Кобяйском, Таттинском, Горном, Оленекском эвенкийском национальном, Верхоянском и Чурапчинском районах.

Важно, что IT-центры предоставляют не только консультационные и информационные услуги в области информационных технологий, но и обучают современным цифровым компетенциям.

Глава Якутии Айсен Николаев неоднократно отмечал, что подготовка кадров IT-сферы является главным фактором развития креативной экономики региона.

«У нас есть достаточно амбициозные задачи по увеличению числа занятых в IT-отрасли. Сейчас их число приблизилось к 4 тыс., что почти в четыре раза больше, чем в 2018 году — тогда в этой отрасли было занято 1,2 тыс. жителей Якутии», — ранее отмечал глава Якутии.