В Якутии до 21 июня продлены ограничительные меры

Глава Якутии Айсен Николаев внёс изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно внесённым изменениям действующие ограничительные меры на территории Республики Саха (Якутия) продлены до 21 июня 2020 года включительно.

В предприятиях и организациях, не включенных в перечень жизнеобеспечивающих, сотрудники продолжат до 21 июня работать в удалённом режиме.

В период действия ограничительных мер работники организаций торговли и оказания бытовых услуг, чья деятельность не приостановлена правовыми актами главы Якутии, имеют право не обслуживать граждан, не соблюдающих масочный режим.

Каждое воскресенье организации независимо от форм собственности обязаны проводить генеральную уборку зданий и помещений с применением дезинфицирующих средств.

С учётом предложений главного санитарного врача республики указом приняты решения по первому этапу ослабления ограничений.

На территории городского округа «город Якутск», городского округа «Жатай», посёлка Тикси Булунского улуса, Алданского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского районов, города Покровска Хангаласского улуса, посёлка Нижний Бестях, села Майя и Харанского наслега Мегино-Кангаласского улуса, а также Ленского, Едейского, Искровского, Модутского, Никольского, Партизанского, Тастахского, Тюбинского, Хамагаттинского, Хатынг-Арынского, Хатырыкского, Хомустахского 1-го, Маймагинского, Бетюнского наслегов Намского улуса разрешается осуществление деятельности объектов торговли, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов при наличии отдельного входа и при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

На территории вышеуказанных муниципальных образований по предварительной записи клиентов разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов при условии одновременного нахождения в рабочем зале не более 2 клиентов и соблюдении расстояния не менее 3 метров между рабочими местами.

Также разрешаются совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Кроме того, согласно внесённым изменениям с 15 июня требования по обязательной изоляции на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию республики не распространяются на работников организаций, деятельность которых непосредственно направлена на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан.

Также с 15 июня снимается ограничение деятельности по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на реке Алдан по маршрутам «Мегино-Алдан – Кэскил», и на реке Вилюй на паромных переправах «Верхневилюйск – Хоро», «Устье – Сунтар», «Нюрба – Кюндяде», а также в районе муниципального образования «Крестяхский наслег» Сунтарского улуса.

Более подробно с указом главы Якутии Айсена Николаева «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.