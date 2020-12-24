24.12.2020
14:32
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Политика
В Якутии до 2024 года построят и реконструируют 16 аэропортов
Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что до конца 2024 года перед республикой стоит масштабная задача – строительство и реконструкция 16 аэропортов.
Уже с 2021 года работы будут вестись одновременно в 7 аэропортах, возобновится реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска.
Айсен Николаев отметил, что приоритетом остаётся улучшение качества обслуживания пассажиров, безопасности и комфорта авиаперелетов. По словам Айсена Николаева, во время проведения работ люди не должны испытывать лишних неудобств.
Глава поручил правительству республики совместно с транспортными компаниями обеспечить альтернативные схемы и не допустить срывов перевозок пассажиров.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
#В Якутии до 2024 года построят и реконструируют 16 аэропортов#Послание Главы Якутии Айсена Николаева Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#рся#Саха
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