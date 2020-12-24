В Якутии до 2024 года построят и реконструируют 16 аэропортов

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что до конца 2024 года перед республикой стоит масштабная задача – строительство и реконструкция 16 аэропортов.

Уже с 2021 года работы будут вестись одновременно в 7 аэропортах, возобновится реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска.

Айсен Николаев отметил, что приоритетом остаётся улучшение качества обслуживания пассажиров, безопасности и комфорта авиаперелетов. По словам Айсена Николаева, во время проведения работ люди не должны испытывать лишних неудобств.

Глава поручил правительству республики совместно с транспортными компаниями обеспечить альтернативные схемы и не допустить срывов перевозок пассажиров.