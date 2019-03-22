В Якутии для реконструкции 15 аэропортов нужно около 25 млрд рублей

Порядка 25 млрд рублей необходимо выделить из федерального бюджета на реконструкцию 15 аэропортов Якутии в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщил ТАСС в пятницу председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос начнется в 2019 году в 27 регионах России. Проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года запланирована реконструкция 16 аэропортов в Якутии и Магаданской области.

«Активно будут вестись строительные работы по аэропортам Якутии. Начинаем ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Мирного. Будет полностью восстановлена, реконструирована взлетно-посадочная полоса аэропорта Нерюнгри, которая сильно изношена. В общей сложности на реконструкцию 15 аэропортов в Якутии необходимо порядка 25 млрд рублей до 2025 года», — сказал он, отметив, что эти средства предварительно заложены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Солодов пояснил, что северные аэропорты составляют «критичную инфраструктуру» для отдаленных населенных пунктов региона, где авиация является безальтернативным видом сообщения с остальной частью республики.

Многие аэродромы предприятия Якутии построены в 1940-1970 годах и расположены в районах Крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты. Работа многих из них особенно осложняется в весенний и осенний периоды, когда после выпадения осадков глинистые покрытия взлетно-посадочных полос оказываются размытыми. Местность вокруг аэродромов чаще всего заболочена, пересечена реками, озерами, местами холмистая, подвергается затоплению паводковыми водами.

Большая часть аэропортов Якутии входит в состав ФКП «Аэропорты Севера», которое объединяет 31 аэропорт, из которых 29 расположены на территории Республики Саха (Якутия), два расположены на территории Магаданской области. Из аэропортов предприятия выполняются рейсы по местным воздушным линиям внутри Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.