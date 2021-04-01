В Якутии для осужденных девушек провели День красоты

По инициативе сотрудников уголовно-исполнительной инспекции для девушек, осужденных без изоляции от общества, на безвозмездной основе был организован День красоты. Это своего рода beauty-девичник, где собрались известные визажисты, стилисты и фотографы.

В уютной студии Туяры АНДРЕЕВОЙ Sunny Photo в дружеской обстановке над образами работали такие специалисты, как визажисты Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, Сания ГАРДЕЕВА и Нина ДАНИЛОВА, стилист Дарья СОКОЛОВА и помощник стилиста Алеся КАТЕЛЬНИЦКАЯ, стилист по волосам Оксана БРАГИНА.

Участницы мероприятия наблюдали за действиями профессионалов и интересовались тем, как правильно ухаживать за кожей лица, наносить тон и румяна, оформлять брови, и, конечно, секретами укладки и подбором гардероба.

Модную одежду и обувь в этот день им предоставили компания «Стильмаркет» (Лидия КОНДРАТЬЕВА) и магазин «Basconi» (Туйара СУТАКОВА).

Фотограф Ирина ОКО помогла девушкам запечатлеть результат труда команды мастеров по красоте. Перед объективом ее фотоаппарата они раскрепостились, раскрыв свою индивидуальность, и излучали эмоции восторга и радости от происходящего.