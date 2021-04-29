В Якутии для некоторых школьников на майские введены дополнительные запреты

В целях реализации указа президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) издан приказ, в соответствии с которым объявлены выходными днями 3,8,10 мая 2021 года во всех государственных образовательных организациях, в том числе и имеющим группы дошкольного образования. Таким образом, выходные в государственных учреждениях образования установлены с 1 по 10 мая.

В целях недопущения отставания учебных программ от календарного цикла в школах должны быть скорректированы рабочие программы учебных предметов для освоения их до конца учебного года.

По поводу работы дежурных групп в соответствии с Письмом Минпросвещения Российской Федерации от 28 апреля т.г. учредителям дошкольных образовательных организаций рекомендовано организовать дежурные группы исходя из потребности в них лиц, работающих в организациях стратегического назначения. Письмо Минпросвещения направлено в муниципальные районы и городские округа.

Также в целях сохранения здоровья обучающихся, недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещен выезд обучающихся в эти дни за пределы интерната, в государственных образовательных организациях с общежитиями не допускать межулусные выезды обучающихся с 1 по 10 мая 2021 года.

Приказом Минобрнауки РС (Я) рекомендовано главам муниципальных районов и городских округов издать аналогичные распоряжения.

Приказ Об объявлении выходных дней с 1 по 10 мая 2021 года