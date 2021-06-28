В Якутии для борьбы с пожарами вызовут мощную силу

В Якутии для тушения лесных пожаров будут вызваны искусственные осадки, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

В настоящее время идет «созревание» облаков для вызова дождей над пожарами. При первой возможности для эффективного вызова осадков (ориентировочно 30 июня) Федеральная Авиалесоохрана начнет в республике такие работы.

В регионе стоит жара до +30+35 С, а прошедшие грозовые фронты стали причиной десятков труднодоступных и удаленных пожаров. На всей территории республики установлен режим ЧС в лесах.

Помощь Якутии в тушении оказывают более 500 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны шести соседних регионов Дальневосточного округа (Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Бурятии, Амурской области, Еврейской автономии).

На ряде труднодоступных и удаленных пожаров в 5 районах Якутии (в Усть-Майском, Сунтарском, Хангаласском, Кобяйском, Верхневилюйском) командами Федеральной Авиалесоохраны минерализованные полосы проложены взpывным способом.

За прошедшие сутки парашютисты-десантники, работники лесничеств с участием местного населения и других лиц потушили в Якутии 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 3,9 тыс га, и остановили распространение огня 10 пожаров на площади, пройденной огнем 1,3 тыс. га.

Сегодня работы по тушению лесных пожаров в Якутии продолжаются в 20 районах. На тушении задействовано более 2,2 тысяч парашютистов-пожарных, работников лесных пожарных станций лесничеств, арендаторов лесных участков, местного населения. На ряд пожаров удалось доставить около 300 единиц наземной техники. Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Якутской Авиалесоохраной привлечено около 20 самолетов и вертолетов (Ан-2, Ми-8 и другие).