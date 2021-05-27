В Якутии дисквалифицирован гендиректор
Прокуратура Усть-Майского района Якутии по поступившему обращению организовала проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе проверки в адрес генерального директора муниципального унитарного предприятия «Тепловая энергетическая компания» в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» направлено требование о предоставлении информации и копий документов по доводам, изложенным в обращении.
Вместе с тем требование прокурора руководителем унитарного предприятия не исполнено.
Прокуратура района возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора).
По результатам рассмотрения административного материала, с учетом совершения должностным лицом данного правонарушения повторно, постановлением суда он дисквалифицирован сроком на 6 месяцев.
Постановление вступило в законную силу, должностное лицо освобождено от занимаемой должности.
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