В Якутии директора школ «нахимичили» на штраф

Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

Проверкой установлены факты незаконного «дробления» объема работ в целях заключения договоров без проведения конкурсных процедур.

Так, в сентябре 2020 года муниципальные бюджетные общеобразовательные организации «Дюпсюнская СОШ» и «Мындабинская СОШ» заключили несколько однородных контрактов с одними и теми же подрядчиками без проведения конкурсных процедур на ремонт школьных спортивных залов в рамках реализации национального проекта «Образование» на общие суммы более 1 млн. 245 тыс. рублей и 969 тыс. рублей.

Прокуратура внесла в адрес директоров образовательных учреждений представления, а также возбудила в отношении них административные дела по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

По результатам рассмотрения административных материалов должностным лицам назначены наказания в виде штрафов в размере 30 тыс.рублей каждому.