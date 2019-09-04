04.09.2019
11:59
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Судебная хроника

В Якутии директор школы предстанет перед судом

Прокуратура Чурапчинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБОУ «Кындальская начальная школа-детский сад». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом  с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2017 между бывшим директором МБОУ «Кындальская начальная школа-детский сад» и МУП «Чурапча-Проект» заключен договор по прокладке в образовательном учреждении тепловых сетей на общую сумму около 324 тыс.рублей за счет средств бюджета МР «Чурапчинский улус (район)».

Вместе с тем, работы предусмотренные договором по объекту не выполнены, поскольку директор учреждения введя в заблуждение подрядчика, сообщим ему недостоверные сведения, принял  решение о проведении работ по прокладке тепловых сетей за счет средств бюджета на территории частного дома, принадлежащего его матери, которые подрядной организацией исполнены. 

В ходе следствия обвиняемым причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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