В Якутии директор школы предстанет перед судом

Прокуратура Чурапчинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБОУ «Кындальская начальная школа-детский сад». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2017 между бывшим директором МБОУ «Кындальская начальная школа-детский сад» и МУП «Чурапча-Проект» заключен договор по прокладке в образовательном учреждении тепловых сетей на общую сумму около 324 тыс.рублей за счет средств бюджета МР «Чурапчинский улус (район)».

Вместе с тем, работы предусмотренные договором по объекту не выполнены, поскольку директор учреждения введя в заблуждение подрядчика, сообщим ему недостоверные сведения, принял решение о проведении работ по прокладке тепловых сетей за счет средств бюджета на территории частного дома, принадлежащего его матери, которые подрядной организацией исполнены.

В ходе следствия обвиняемым причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.