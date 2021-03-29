В Якутии директор пять месяцев кормил работника «завтраками»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Абсолют». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность руководителя ООО, в течение мая-сентября 2020 года не выплачивал заработную плату работнику предприятия.

В мае 2020 года мужчина был принят на работу в ООО «Абсолют» на должность машиниста бульдозера на выполнение сезонных работ, где осуществлял трудовую деятельность до сентября 2020 года. Отработав весь срок, установленный трудовым договором, мужчина не получил заработную плату. Общая сумма задолженности составила более 155 тыс. рублей. При этом, по данным следствия, у руководителя ООО имелась финансовая возможность для выплаты зарплаты работнику.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В ходе предварительного следствия следователями будут приниматься меры по полному погашению задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.