В Якутии директор обвиняется в махинациях в строительной сфере

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Сахаграндстрой».

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Сахаграндстрой». Он обвиняется в совершении 26 эпизодов преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной организации, которое осуществляло строительство объектов исключительно за счет приобретенного материала и с помощью нанятых подрядных организаций, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, в отсутствие на счетах и в кассе денежных средств на завершение строительства объектов по ранее заключенным договорам, продолжил заключать новые договоры на строительство с вновь обратившимися гражданами.

Так, в период с ноября 2016 года по август 2017 года организацией с 34 гражданами заключены договоры строительства жилых частных домов и иных хозяйственных строений, которыми внесены личные денежные средства, а также использованы денежные средства, выделяемые в рамках федеральных, региональных и местных социальных программ на улучшение жилищных условий.

Однако полученные денежные средства не в полном объеме направлены на строительство объектов, а использованы на иные цели деятельности организации и на нужды, не связанные с её деятельностью, в результате обязательства перед 34 гражданами не исполнены, объекты не построены, денежные средства им не возвращены.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 57 млн.рублей, в том числе гражданам в размере свыше 32 млн. руб., бюджетам всех уровней на сумму свыше 25 млн. руб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.